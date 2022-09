iOS 16 : voici comment afficher le pourcentage de batterie sur votre iPhone

Apple n'a pour l'instant pas souhaité donner les raisons précises qui empêchent le pourcentage de la batterie d'être affiché dans la barre de statut. Cependant, on peut imaginer que l'écran relativement petit des modèles Mini empêcherait de lire distinctement le pourcentage. Quant aux deux autres, la résolution assez faible de leurs dalles respectives (326 ppp et non OLED) pourrait être à l'origine de la décision.