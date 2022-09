Voici comment désactiver l'option Always On sur l'iPhone 14 Pro

Si cette fonctionnalité est bien connue des utilisateurs Android, c'est pourtant la première fois qu'elle débarque sur un smartphone signé Apple. En effet, les iPhone 14 Pro et Pro Max bénéficient de l'affichage Always On. Rappelons que cette fonction permet au téléphone de garder son écran allumé même lorsqu'il est en vieille. On peut alors y voir différents éléments comme l'heure, des widgets et le fond d'écran de verrouillage. Le tout avec une luminosité fortement réduite.