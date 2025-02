Si des sociétés comme Facebook et Google génèrent la majeure partie de leurs chiffres d'affaires sur les revenus publicitaires, de son côté, Apple vend ses produits, ses différents abonnements (iCloud+, TV+, Music+, Fitness+...) et collecte les commissions sur son App Store. On pourrait alors penser que la firme de Tim Cook n'a pas vraiment besoin de nos données personnelles pour mettre en œuvre des stratégies de publicités ciblées. Mais ce n'est pas tout à fait vrai.

La société collecte bel et bien un certain nombre de données :

Informations de compte (adresse e-mail, appareils enregistrés, âge).

Données d'identification de l'appareil (numéro de série, type de navigateur).

Coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone).

Informations de paiement et de facturation.

Données de transaction liées aux achats.

Informations d'utilisation (activité sur les produits Apple, historique de navigation et de recherche).

Dans sa politique de vie privée, elle explique les utiliser pour plusieurs finalités :

Fournir et améliorer ses services et produits

Traiter les transactions et les achats

Communiquer avec les utilisateurs (notifications, support, marketing)

Assurer la sécurité et prévenir la fraude

Personnaliser les services et communications (si l'utilisateur choisit cette option)

Se conformer aux obligations légales

Et puis, il y a la publicité. Après tout, l'entreprise dispose de sa propre régie. À cet effet, Apple précise :

"Les publicités proposées par la plateforme publicitaire d’Apple peuvent apparaître dans l’App Store, Apple News, Bourse et l’app Apple TV [NDLR : et bientôt Apple Plans]. La plateforme publicitaire d’Apple ne suit pas vos activités, c’est-à-dire qu’elle n’associe pas les données d’utilisateur ou d’appareil recueillies dans nos apps à des données d’utilisateur ou d’appareil recueillies auprès de tiers à des fins de ciblage ou de mesure publicitaires, et ne partage pas les données d’utilisateur ou d’appareil avec des courtiers en données."

Apple explique qu'elle ne partage pas les données personnelles collectées avec des tiers à des fins publicitaires. Plus précisément, l'entreprise assure qu'elle ne divulgue uniquement certaines données non personnelles à ses annonceurs et partenaires stratégiques. Aucune transaction Apple Pay ou donnée de l'app Santé n'est accessible à la plateforme publicitaire d'Apple ou utilisée à des fins publicitaires. Apple ne partage pas d'informations sur l'orientation sexuelle, les croyances religieuses ou les affiliations politiques des utilisateurs avec les annonceurs. Enfin, l'utilisateur peut choisir de désactiver les publicités personnalisées dans les paramètres de confidentialité de leurs appareils.

Bien qu'elles ne soient pas personnelles, des données utilisateurs sont donc bien envoyées vers des partenaires "stratégiques". Qui sont-ils ? Dans le cadre de l'Apple Intelligence, on pense notamment à ChatGPT, Google ou Alibaba par exemple.

De toute évidence, cela reste un peu vague. On espère en tout cas que si cette opacité est pointée par l'Autorité de la Concurrence en France, cela ne se traduira pas par un retour en arrière vers un pistage activé par défaut pour l'ensemble des applications tierces.