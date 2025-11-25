Protéger et accélérer votre connexion sur smartphone sans fioriture et de manière efficace, c'est possible avec le nouveau service d'AdGuard DNS.
Disponible sur Android et iOS, AdGuard DNS cible les utilisateurs recherchant une protection basique contre les publicités, les traceurs et les sites malveillants au niveau DNS. Plutôt que de passer par des manipulations complexes dans les paramètres système ou d'installer plusieurs applications,
Une solution clé-en-main
AdGuard DNS mobile simplifie la configuration en quelques secondes. L'app n'embarque ni le VPN, ni le bloqueur de publicité complet. L'utilisateur saisit un identifiant de configuration fourni dans le tableau de bord ou scanne un QR code pour lier instantanément l'appareil à son compte. Cette approche facilite notamment le déploiement de la protection sur plusieurs terminaux, que ce soit pour la famille ou une petite équipe.
L'application prend en charge l'ensemble des protocoles DNS modernes. Sur Android comme sur iOS, le mode VPN permet d'utiliser DNS-over-HTTPS (DoH), DNS-over-TLS (DoT) ou DNS-over-QUIC (DoQ). AdGuard DNS crée alors un profil VPN local pour rediriger les requêtes DNS vers ses serveurs chiffrés. Les utilisateurs iOS disposent d'une option supplémentaire : le protocole natif du système, qui s'appuie sur DoH ou DoT sans passer par un profil VPN. Ce mode natif nécessite toutefois une manipulation manuelle dans les réglages iOS, en activant le profil DNS AdGuard depuis le menu VPN et gestion de l'appareil.
Le protocole DoH encapsule les requêtes DNS dans des connexions HTTPS classiques, les rendant indiscernables du trafic web standard. DoT établit une connexion TLS dédiée sur le port 853 pour sécuriser les échanges DNS. Quant à DoQ, il repose sur le protocole QUIC (Quick UDP Internet Connections), celui-là même utilisé par HTTP/3, avec une latence réduite ainsi qu'une meilleure résilience face aux pertes de paquets. Le choix entre ces protocoles dépend principalement de la configuration réseau : DoH fonctionne partout où HTTPS passe, DoT offre de meilleures performances dans un environnement stable, tandis que DoQ optimise les connexions mobiles.
L'application ne remplace ni AdGuard AdBlocker, qui offre un filtrage plus granulaire au niveau du navigateur et des applications, ni AdGuard VPN, qui chiffre l'intégralité du trafic internet. AdGuard explique qu'il s'agit d'avoir une solution clé-en-main sans devoir configurer manuellement les serveurs DNS. Cette version 1.0 est d'ailleurs amenée à évoluer et l'éditeur planche sur une version pour Windows et macOS.
L'application est gratuite pour 300 000 requêtes par an, 5 appareils et 2 serveurs. Sa version premium est facturée à 9,26€/an pour 10 millions de requêtes annuelles, 20 terminaux et 5 serveurs.