AdGuard DNS mobile simplifie la configuration en quelques secondes. L'app n'embarque ni le VPN, ni le bloqueur de publicité complet. L'utilisateur saisit un identifiant de configuration fourni dans le tableau de bord ou scanne un QR code pour lier instantanément l'appareil à son compte. Cette approche facilite notamment le déploiement de la protection sur plusieurs terminaux, que ce soit pour la famille ou une petite équipe.

L'application prend en charge l'ensemble des protocoles DNS modernes. Sur Android comme sur iOS, le mode VPN permet d'utiliser DNS-over-HTTPS (DoH), DNS-over-TLS (DoT) ou DNS-over-QUIC (DoQ). AdGuard DNS crée alors un profil VPN local pour rediriger les requêtes DNS vers ses serveurs chiffrés. Les utilisateurs iOS disposent d'une option supplémentaire : le protocole natif du système, qui s'appuie sur DoH ou DoT sans passer par un profil VPN. Ce mode natif nécessite toutefois une manipulation manuelle dans les réglages iOS, en activant le profil DNS AdGuard depuis le menu VPN et gestion de l'appareil.