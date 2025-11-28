Deux services de votre iPhone sont dans le viseur de l’Europe : verdict décisif sous 45 jours

Le Digital Markets Act repose sur des seuils numériques précis pour identifier les "gatekeepers", ces entreprises qui contrôlent l'accès entre utilisateurs et prestataires. Pour déclencher cette qualification, un service doit compter au moins 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 10 000 utilisateurs professionnels annuels dans l'UE, durant trois exercices financiers consécutifs.​

Apple Maps et Apple Ads remplissent apparemment ces conditions. Une fois ces seuils atteints, la Commission dispose de 45 jours pour trancher sur la catégorisation officielle en tant que "gatekeeper". Si elle la prononce, Apple aurait ensuite six mois pour adapter ses services aux exigences du règlement.​

Pour Apple Maps, cela signifierait donc ouvrir les données cartographiques aux applications concurrentes via des API complètes, permettre l'export continu des données utilisateur vers d'autres services, et cesser de donner un accès privilégié à ses propres fonctionnalités système. Pour Apple Ads, les obligations porteraient sur la transparence des métriques publicitaires (rémunération, frais, commissions), l'interdiction d'exploiter les données tiers à son avantage, et la mise à disposition d'outils de vérification indépendants pour les annonceurs.