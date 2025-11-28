Deux services de votre iPhone sont dans le viseur de l’Europe : verdict décisif sous 45 jours

Apple a notifié la Commission européenne que ses services Maps et Ads atteignent les seuils du Digital Markets Act. Bruxelles dispose de 45 jours pour décider si ces services doivent être classés comme gatekeepers, ce qui imposerait à Apple des obligations strictes.
Le 27 novembre 2025, Apple a informé la Commission que deux de ses services franchissent les critères quantitatifs du DMA. Une notification qui pourrait étendre le règlement européen aux activités cartographiques et publicitaires de la firme de Cupertino.
Une mauvaise nouvelle de plus pour Apple ?
Le Digital Markets Act repose sur des seuils numériques précis pour identifier les "gatekeepers", ces entreprises qui contrôlent l'accès entre utilisateurs et prestataires. Pour déclencher cette qualification, un service doit compter au moins 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels et 10 000 utilisateurs professionnels annuels dans l'UE, durant trois exercices financiers consécutifs.
Apple Maps et Apple Ads remplissent apparemment ces conditions. Une fois ces seuils atteints, la Commission dispose de 45 jours pour trancher sur la catégorisation officielle en tant que "gatekeeper". Si elle la prononce, Apple aurait ensuite six mois pour adapter ses services aux exigences du règlement.
Pour Apple Maps, cela signifierait donc ouvrir les données cartographiques aux applications concurrentes via des API complètes, permettre l'export continu des données utilisateur vers d'autres services, et cesser de donner un accès privilégié à ses propres fonctionnalités système. Pour Apple Ads, les obligations porteraient sur la transparence des métriques publicitaires (rémunération, frais, commissions), l'interdiction d'exploiter les données tiers à son avantage, et la mise à disposition d'outils de vérification indépendants pour les annonceurs.
Côté Cupertino, l'entreprise s'oppose déjà à cette possible catégorisation. Engadget rapporte les propos d'une porte-parole de l'entreprise, lequel affirme : "nous comptons bien expliquer à la Commission européenne pourquoi Apple Maps et Apple Ads ne devraient pas être désignés".
Si Apple affirme que son service est loin derrière Google Maps ou Waze en termes d'utilisateurs, cela ne suffit pas. Après tout, les parts des Mac et des iPhone sont également très loin derrière les PC Windows et les smartphones Android. Cela n'a pas empêché la Commission européenne d'imposer diverses ouvertures et de distribuer des amendes pour violation de DMA.