En avril, Meta a écopé de 200 millions d’euros et s’est vue ordonnée de revoir son modèle dit « pay or consent ». Pour mémoire, ce dernier impose aux utilisateurs soit d’accepter le suivi publicitaire, soit de payer un abonnement pour retirer les publicités. Les premières propositions de Meta ont été jugées insuffisantes. L'UE impose à Meta que les options de consentement, de paiement et d’usage soient faciles à trouver et à parcourir pour l’utilisateur européen. D’un point de vue pratique, cela implique de limiter les interfaces opaques – souvent qualifiées de « dark patterns » – lesquelles complexifient volontairement les parcours des utilisateurs.

Apple a déjà modifié ses règles de l'App Store en juin après qu'une enquête a révélé des pratiques restrictives empêchant les développeurs d'orienter les consommateurs vers des offres externes. La firme de Cupertino a été initialement sanctionnée de 500 millions d'euros pour ces pratiques anti-concurrentielles. Une seconde procédure examine actuellement les nouveaux termes contractuels imposés aux développeurs d'applications.