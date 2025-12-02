Vous naviguez sur Chrome et souhaitez booster votre confidentialité ? On vous présente plusieurs extensions à tester d'urgence sur ce navigateur.
L'équipe Google a récemment amélioré la sécurité de Google Chrome en corrigeant plusieurs failles critiques. Elle prévoit également de forcer le HTTPS par défaut pour plus de sécurité et travaille sur une nouvelle option permettant de partager des localisations approximatives. Certaines extensions peuvent aussi donner un coup de pouce pour booster la confidentialité de ce navigateur. En voici 5 qui vous seront très utiles.
Proton VPN
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Vous voulez naviguer de façon anonyme sur Google Chrome ? Proton, une société suisse connue pour son respect de la vie privée et sa politique no-log propose un VPN d'excellente qualité, accessible notamment sous la forme d'une extension Chrome. Ce service, régulièrement audité par des organismes indépendants, est gratuit et sans publicités. Il vous sera particulièrement utile si vous souhaitez masquer en un clin d'œil votre adresse IP et contourner les restrictions géographiques. Pour aller plus loin, il existe également une version payante.
Bitwarden
- moodVersion gratuite limitée
- databaseStockage illimité
- browse_activityNotification de fuite
- lockChiffrement AES-256
Vous voulez gérer plus facilement vos mots de passe ? Vous pouvez vous tourner vers l'outil open source Bitwarden, qui bénéficie d'un chiffrement zero-knowledge. Ce gestionnaire de mots de passe vous permet de sécuriser votre vie numérique et de gérer votre coffre-fort de mots de passe directement au sein du navigateur Chrome. On y trouve de nombreuses fonctions utiles, comme l'enregistrement et la mise à jour de codes, le remplissage automatique ou la génération d'identifiants. Un must.
uBlock Origin Lite
- Compatible avec Manifest V3
- Outil simple d'utilisation
- Nombreux filtres disponibles
Vous étiez fan du bloqueur d'annonces publicitaires uBlock Origin ? Hélas, cette extension réputée pour sa rapidité et son efficacité n'est pas compatible avec les spécifications du Manifest V3 de Google. La solution est simple : se tourner vers sa petite sœur, uBlock Origin Lite. Un peu moins performante que l'originale, elle reste néanmoins très efficace et vous permettra de bloquer un grand nombre de pubs.
Privacy Badger
- Application claire et minimaliste.
- Détection automatique des trackeurs.
- Personnalisation de l'analyse possible.
Privacy Badger n'a pas son pareil pour détecter et bloquer les traqueurs. Cet outil open source, créé par l'Electronic Frontier Foundation, analyse votre navigation pour repérer les suivis et s'adapte au fil du temps. Il envoie notamment un « signal de contrôle global de la confidentialité » et un signal « Ne pas me suivre » pour limiter le partage de vos données. Un outil simple et intuitif pour naviguer en toute confidentialité.
DuckDuckGo Search & Tracker Protection
- Extension gratuite.
- Aucun tracking.
- Nombreuses fonctions de confidentialité.
Également gratuite et sans tracking, l'extension DuckDuckGo Search & Tracker Protection possède plusieurs options utiles : elle protège votre historique de navigation et vos recherches, bloque les widgets sociaux, force les sites à utiliser le protocole HTTPS et supprime les infos personnelles éventuellement incluses dans les liens. De plus, elle active également par défaut l'utilisation du moteur de recherche DuckDuckGo pour éviter que votre adresse IP ne soit suivie. Un outil incontournable si vous souhaitez naviguer tout en protégeant votre vie privée.
- Bonnes performances
- Simple et agréable à utiliser
- Mises à jour régulières