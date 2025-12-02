Vous voulez naviguer de façon anonyme sur Google Chrome ? Proton, une société suisse connue pour son respect de la vie privée et sa politique no-log propose un VPN d'excellente qualité, accessible notamment sous la forme d'une extension Chrome. Ce service, régulièrement audité par des organismes indépendants, est gratuit et sans publicités. Il vous sera particulièrement utile si vous souhaitez masquer en un clin d'œil votre adresse IP et contourner les restrictions géographiques. Pour aller plus loin, il existe également une version payante.