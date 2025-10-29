En activant l'option actuelle par défaut, Google a mené une expérimentation avec Chrome 141 pour mesurer l'impact réel de ce changement. La moitié des utilisateurs recevait moins d'un avertissement par semaine et pour les plus exposés, représentant 5%, ils n'en généraient pas plus de trois sur la même période. Google précise quand même qu'il ne s'agit pas non plus de harceler les internautes. Le navigateur Chrome mémorisera les sites HTTP visités régulièrement et n'affichera plus d'avertissement lors des consultations ultérieures. Les alertes cibleront uniquement les sites nouveaux ou rarement fréquentés.

Notons au passage que les sites privés seront traités différemment. Par défaut, Chrome n'enverra aucune notification pour les adresses IP locales comme 192.168.0.1, ni pour les raccourcis intranet. Ces connexions sont jugées moins risquées puisqu'un attaquant doit se trouver sur le même réseau local pour les exploiter. Il s'agit surtout des environnements d'entreprise et des outils de développement.​