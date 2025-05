On le sait, le navigateur traquait les mots de passes compromis depuis un certain temps déjà. Il sera donc bientôt être en mesure d'aller plus loin et d'épargner aux utilisateurs la corvée de chercher de nouveaux codes robustes. Avec cette innovation, Google espère booster la sécurité des données des utilisateurs tout en leur proposant une solution simple et conviviale.