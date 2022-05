Cette nouvelle fonctionnalité Google Assistant pourrait sauver vos données

Google Assistant affichera alors une fenêtre avec un bouton « Modifier le mot de passe » qui vous renverra sur le site correspondant sur Chrome et changera le mot de passe pour vous. Il est tout à fait possible de prendre la main pour choisir son propre code ou laisser le gestionnaire de mots de passe intégré au navigateur en créer un ultra sécurisé. Cependant, la fonctionnalité ne sera pas en mesure de marcher avec tous les sites web. La fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement et il semblerait qu’elle soit disponible chez la plupart des utilisateurs de Chrome sur Android.