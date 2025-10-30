Les chercheurs en sécurité ont identifié plusieurs vulnérabilités critiques dans V8, le moteur JavaScript de Chrome. Man Yue Mo, membre du GitHub Security Lab a découvert une confusion de types (CVE-2025-12428) lui valant la jolie somme de 50 000 dollars. Cette faille permet à un attaquant d'exécuter du code arbitraire en trompant le navigateur sur la nature des données qu'il manipule. Le chercheur Aorui Zhang a également détecté une implémentation inappropriée dans V8 (CVE-2025-12429), c'est-à-dire une fonction mal implémentée et pouvant, dans certains cas, créer une vulnérabilité récompensée par la même somme.​

Google Big Sleep, le programme d'intelligence artificielle dédié à la recherche de vulnérabilités, a repéré trois problèmes majeurs supplémentaires dans V8. Ces découvertes incluent deux autres implémentations inappropriées (CVE-2025-12433 et CVE-2025-12036) ainsi qu'une condition de concurrence (CVE-2025-12432). Cette faille de sécurité survient lorsque plusieurs processus ou threads tentent d'accéder simultanément à une même ressource.