Si les vulnérabilités de type use-after-free dans V8 sont régulièrement signalées, c’est avant tout en raison de la complexité de sa gestion mémoire et de sa forte exposition. Chargé d’exécuter tout le code JavaScript dans le navigateur, V8 constitue une cible de choix pour les attaquants, ce qui incite les chercheurs, internes comme externes, à en examiner de près le fonctionnement. Or, plus un composant est scruté, plus on est susceptible d’y faire des découvertes : une logique qui contribue aussi à expliquer la fréquence des signalements, malgré les protections mises en place au fil des versions – renforcement de la sandbox, MiraclePtr, Control Flow Integrity, isolation de site.