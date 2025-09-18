La vulnérabilité CVE-2025-10585 affecte V8, regroupant le moteur d'exécution JavaScript ainsi que le composant WebAssembly, lequel permet d’exécuter dans le navigateur du code compilé à partir de langages comme C ou Rust. Google explique qu'il s'agit d'une faille de "type confusion", laquelle apparaît lorsqu'un programme traite incorrectement un bloc de mémoire. Concrètement, le navigateur confond le type de données qu'il manipule, ce qui permet aux attaquants de déclencher des comportements inattendus du logiciel.

Cette faille peut autoriser l'exécution de code arbitraire sur l'ordinateur de la victime, simplement en visitant une page web malveillante spécialement conçue. Et c'est bien ce qui préoccupe les experts de Google : la victime, elle, n'a rien besoin de faire, si ce n'est que de charger la page web en question. L'attaque ne nécessite aucune autre interaction particulière.

La faille a été découverte le 16 septembre 2025 par le Threat Analysis Group de Google, l'équipe spécialisée dans la détection des menaces avancées.