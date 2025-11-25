Vous avez l'impression que les sites en savent un peu trop sur votre localisation ? Une nouvelle fonctionnalité expérimentale de Chrome pour Android devrait régler ce problème.
L'équipe en charge du développement de Google Chrome est bien occupée ces temps-ci : après avoir corrigé une faille zero-day, elle a amélioré le remplissage automatique de ce navigateur et teste actuellement de nouveaux onglets verticaux. L'option HTTPS sera aussi bientôt forcée par défaut. Mais ce ne sont pas les seules avancées prévues : une nouvelle option devrait bientôt éviter que les sites individuels ne s'intéressent d'un peu trop près à votre localisation.
Un contrôle des autorisations de localisation amélioré
Donner aux utilisateurs un meilleur contrôle sur le partage de leur localisation est une idée qui ne date pas d'hier. Dans Chrome pour Android, il était déjà possible, depuis un certain temps, d'empêcher les applications d'accéder à la position précise. Pour cela, il suffisait de faire un appui long sur l'app sur l'écran d'accueil de votre smartphone, puis de cliquer sur « Infos sur l'appli » > « Autorisations » > « Position » et de désactiver l'option « Position exacte ».
Si cette manipulation permettait de protéger la vie privée, elle avait toutefois un défaut majeur : les sites qui nécessitaient d'avoir accès à une localisation précise devenaient complètement inutilisables. Conscient du problème, Google a travaillé sur une option permettant à l'utilisateur de choisir au cas par cas s'il souhaite ou non qu'une page web ait accès à son positionnement précis.
Une fonction encore expérimentale
Deux options de localisation sont actuellement possibles dans les permissions Android : précise et approximative (à 3 kilomètres près). La nouvelle fonction, repérée par un membre de l'équipe Android Authority, permettra de partager une position approximative avec les sites web et de laisser les pages qui en ont besoin faire la demande pour une localisation plus précise.
Disponible dans la version 142.0.7444.171. de Chrome pour Android, l'option n'est, pour l'instant, visible que par une poignée d'utilisateurs, ce qui laisse penser qu'un test A/B est probablement en cours. Il est toutefois possible d'y jeter un œil en l'activant manuellement dans chrome://flags. Pour ce faire, il faut simplement taper le nom « Approximative Geolocation Permission », cliquer sur le bouton « Default » puis sélectionner l'option « Enabled - Prompt Arm: Horizontal with Icon + Description ».
Pour l'heure, Google n'a pas donné davantage d'informations sur cette nouveauté. Impossible donc, de savoir quand elle sera déployée de façon plus globale.
- Bonnes performances
- Simple et agréable à utiliser
- Mises à jour régulières