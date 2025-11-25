Donner aux utilisateurs un meilleur contrôle sur le partage de leur localisation est une idée qui ne date pas d'hier. Dans Chrome pour Android, il était déjà possible, depuis un certain temps, d'empêcher les applications d'accéder à la position précise. Pour cela, il suffisait de faire un appui long sur l'app sur l'écran d'accueil de votre smartphone, puis de cliquer sur « Infos sur l'appli » > « Autorisations » > « Position » et de désactiver l'option « Position exacte ».