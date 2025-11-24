Au sein de la version Canary de Google Chrome, il est désormais possible de cliquer droit sur la barre d'onglets pour afficher ces pages en cours de lecture sur le côté, dans un volet à gauche. Comme l'explique Windows Report, le bouton Tab Search s'installe en haut de cette barre latérale, tandis que les groupes d'onglets et le bouton pour créer de nouveaux onglets se logent en bas. D'un simple clic, il est possible de retrouver un agencement traditionnel avec les onglets affichés en haut.

Zen Browser, Microsoft Edge, Arc Browser et Firefox ont implémenté cette interface à tour de rôle, laquelle part du principe que les pages Web disposent d'une largeur maximale laissant des espaces inutilisés sur les côtés. Placer les onglets à gauche ou à droite permet alors d'optimiser légèrement la lecture du contenu. Vivaldi a été le premier navigateur à dégainer cette option, dès son lancement.