Google teste à son tour un agencement vertical des onglets au sein des versions préliminaires de son navigateur. Une fois de plus, le géant de Mountain View laisse les autres tester cette fonctionnalité auprès de leurs utilisateurs avant de l'implémenter au sein de Chrome.
En termes de nouveautés ou d'innovation, il ne faut pas regarder du côté de Chrome. Le navigateur de Google se contente plutôt de reprendre les recettes qui fonctionnent chez les éditeurs ayant opté pour le projet open source Chromium. Ce fut le cas pour les groupes d'onglets, l'économiseur de mémoire, la synchronisation des extensions sur Android et désormais pour les onglets verticaux.
Google prend son temps
Au sein de la version Canary de Google Chrome, il est désormais possible de cliquer droit sur la barre d'onglets pour afficher ces pages en cours de lecture sur le côté, dans un volet à gauche. Comme l'explique Windows Report, le bouton Tab Search s'installe en haut de cette barre latérale, tandis que les groupes d'onglets et le bouton pour créer de nouveaux onglets se logent en bas. D'un simple clic, il est possible de retrouver un agencement traditionnel avec les onglets affichés en haut.
Zen Browser, Microsoft Edge, Arc Browser et Firefox ont implémenté cette interface à tour de rôle, laquelle part du principe que les pages Web disposent d'une largeur maximale laissant des espaces inutilisés sur les côtés. Placer les onglets à gauche ou à droite permet alors d'optimiser légèrement la lecture du contenu. Vivaldi a été le premier navigateur à dégainer cette option, dès son lancement.
Pour Google, il s'agit donc d'observer les implémentations chez la concurrence avant de déployer cette fonctionnalité auprès de quelque 2 milliards d'utilisateurs sur PC. À l'heure actuelle, les adeptes de cet agencement contraints d'utiliser Chrome peuvent passer par une extension dédiée. Si Chrome arrive relativement tard, c'est en tout cas lui et lui seul qui pourrait démocratiser cet usage à la longue.
Aucune date officielle n'a été communiquée sur le déploiement de cette fonctionnalité en version finale. Le design et les paramètres pourraient continuer d'évoluer.
