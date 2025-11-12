Comment consulter 2 onglets côte à côte sur Google Chrome

Google prévoit également d'intégrer un bouton dédié dans la barre d'outils, similaire à celui déjà présent dans Edge. Ce dernier devrait faciliter et rendre plus accessible le basculement entre le mode standard et le mode écran partagé sans passer par le menu contextuel.

Aucune information n'a été communiquée sur la date de sortie officielle de cette nouveauté, laquelle sera ensuite activée par défaut au sein de Chrome Bêta avant de voir le jour dans une future édition stable.