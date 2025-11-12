Comment consulter 2 onglets côte à côte sur Google Chrome

Après Opera, Vivaldi, Edge ou encore Brave, Google Chrome teste enfin sa propre fonctionnalité d'affichage en écran partagé. Baptisée Split View, elle permet de consulter deux onglets simultanément dans une seule fenêtre, sans jongler entre plusieurs instances du navigateur.
La fonctionnalité arrive dans la dernière mouture de Chrome Canary, l'édition expérimentale du navigateur destinée aux développeurs et aux testeurs. Mais il est d'ores et déjà possible de l'activer au sein de la version stable du navigateur.
Comment activer la vue fractionnée ?
Le mode Split View, ou vue fractionnée, permet d'afficher deux pages web côte à côte dans un même onglet, séparées par une ligne centrale que l'utilisateur peut ajuster. Cela permettra de comparer plus facilement deux textes, deux tableaux de caractéristiques techniques ou encore la traduction d'un texte original. Pour cette option, Google prend son temps et laisse aux autres le soin d'essuyer les faux-pas. L'option est déjà implémentée dans Microsoft Edge depuis début 2023, dans Vivaldi avec son système de "tuiles", dans Opera R2 en depuis octobre 2024 ou plus récemment dans Brave qui a déployé sa version en mars 2025.
Pour accéder dès maintenant à la fonctionnalité Split View, il faudra se rendre au sein de la section expérimentale sur
chrome://flags#side-by-side, puis activer le flag correspondant avant de relancer le navigateur. Une fois configuré, un clic droit sur un onglet fait apparaître l'option "vue fractionnée" dans le menu contextuel. Notons qu'il n'est pas (encore ?) possible de sélectionner deux onglets pour obtenir d'emblée cet agencement. Chrome ouvre un panneau listant les pages ouvertes et permettant à l'internaute de sélectionner la seconde. Notons également qu'à ce jour, seul le navigateur Vivaldi propose de juxtaposer plus de deux onglets.
Google prévoit également d'intégrer un bouton dédié dans la barre d'outils, similaire à celui déjà présent dans Edge. Ce dernier devrait faciliter et rendre plus accessible le basculement entre le mode standard et le mode écran partagé sans passer par le menu contextuel.
Aucune information n'a été communiquée sur la date de sortie officielle de cette nouveauté, laquelle sera ensuite activée par défaut au sein de Chrome Bêta avant de voir le jour dans une future édition stable.
