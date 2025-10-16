Il convient de ne pas confondre cette nouveauté avec le mode Picture-in-Picture déjà existant sur Android. La fonction actuelle, gérée par le système d'exploitation, permet de faire flotter une vidéo par-dessus n'importe quelle autre application. C'est un outil puissant pour le multitâche entre différentes applications.

La nouvelle approche de Chrome est plus subtile et se concentre sur l'expérience au sein même du navigateur. La fenêtre flottante reste dans l'environnement de Chrome, favorisant une continuité lors du passage d'un onglet à l'autre. L'objectif n'est pas de remplacer la fonction système, mais de la compléter en offrant une solution dédiée à la navigation web.