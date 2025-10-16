Chrome sur Android gagne une nouvelle aisance qui va parler aux amateurs de vidéo et d’audio en mobilité. Le Picture-in-Picture automatique promet une « lecture sans coupure » lorsqu’un onglet est quitté, sans action de l’utilisateur.
C'était l'une de ces petites frustrations du quotidien pour des millions d'utilisateurs : pourquoi une fonction si pratique sur ordinateur restait-elle absente de nos téléphones ? Google a enfin entendu cette complainte et s'apprête, selon un ajout récent au code de Chromium, à déployer cette capacité sur la version Android de son navigateur phare.
Une navigation enfin sans coutures
Le principe est d'une simplicité désarmante et répond à un usage devenu commun. Vous regardez une vidéo ou écoutez un balado dans un onglet, et une autre tâche vous appelle. D'un simple changement d'onglet, le contenu multimédia basculera automatiquement dans une petite fenêtre flottante, sans que vous ayez à lever le petit doigt.
- Bonnes performances
- Simple et agréable à utiliser
- Mises à jour régulières
Google a eu la bonne idée d'y intégrer une gestion fine des permissions. L'utilisateur gardera la main et pourra autoriser ou bloquer cette fonction au cas par cas, pour chaque site. Une approche respectueuse qui évitera de voir son écran envahi de fenêtres non sollicitées, tout en offrant une flexibilité bienvenue pour les plateformes que l'on affectionne.
Une intégration intelligente dans l'écosystème Chrome
Il convient de ne pas confondre cette nouveauté avec le mode Picture-in-Picture déjà existant sur Android. La fonction actuelle, gérée par le système d'exploitation, permet de faire flotter une vidéo par-dessus n'importe quelle autre application. C'est un outil puissant pour le multitâche entre différentes applications.
La nouvelle approche de Chrome est plus subtile et se concentre sur l'expérience au sein même du navigateur. La fenêtre flottante reste dans l'environnement de Chrome, favorisant une continuité lors du passage d'un onglet à l'autre. L'objectif n'est pas de remplacer la fonction système, mais de la compléter en offrant une solution dédiée à la navigation web.