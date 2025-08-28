Microsoft teste dans son navigateur Edge Canary une option expérimentale qui active la lecture en arrière-plan de YouTube sur Android, y compris écran verrouillé, sans abonnement YouTube Premium. De quoi contourner temporairement une limitation officielle, même si Google rappelle que cette fonctionnalité appartient à son offre payante et peut être remise au pas à tout moment.
- Microsoft teste une option dans Edge Canary pour activer la lecture en arrière-plan de YouTube sans abonnement Premium.
- Cette fonctionnalité expérimentale permet d'écouter des vidéos YouTube même avec l'écran verrouillé.
- Des alternatives comme NewPipe et ReVanced existent, mais la lecture en fond sur Edge pourrait être temporaire.
La lecture en arrière-plan fait partie des avantages réservés à YouTube Premium dans les applications mobiles de Google, avec le téléchargement hors ligne et l’absence de publicités. Des astuces via navigateur existent depuis longtemps, mais elles restent fragiles et changeantes selon les mises à jour de YouTube et d’Android. L’arrivée d’une option dédiée dans Edge pour Android relance le sujet, tout en s’inscrivant dans un jeu du chat et de la souris que Google a l’habitude de refermer.
- Intégration imminente de l'IA ChatGPT et DALL-E
- Compatibilité avec les extensions Chrome
- Espaces de travail appréciables en travail collaboratif
Edge débloque la lecture en fond
Dans sa version Canary, Edge propose un flag « Video Background Play » qui, une fois activé, autorise la lecture des vidéos en tâche de fond quand on change d’onglet, passe à une autre app ou verrouille l’écran, y compris sur YouTube sans Premium. La nouveauté a été repérée par l’observateur Leo Varela, démonstration vidéo à l’appui, confirmant que l’audio continue malgré le verrouillage de l’appareil.
Pour l’activer, il faut se rendre dans edge://flags, rechercher « background » puis passer le flag « Video Background Play » sur « Enabled » avant de redémarrer le navigateur, puis vérifier dans les réglages de site qu’« Background video playback » est bien allumé. Une fois en place, Edge affiche les contrôles multimédias et les jaquettes sur la bannière système, comme un lecteur audio natif. La fonctionnalité reste expérimentale et sujette à bugs, et surtout à d’éventuels colmatages par Google, qui réserve officiellement la lecture en fond aux abonnés Premium dans ses apps mobiles. Autrement dit, cette solution pourrait ne pas durer, au gré des changements côté YouTube et des contremesures habituelles.
Des alternatives plus complètes via le sideloading
L’app YouTube Vanced, populaire pour la lecture en fond, le blocage des pubs et d’autres options, a été arrêtée en 2022 à la suite d’une mise en demeure de Google, rappelant la sensibilité juridique de ces usages. L’épisode a laissé un vide que des projets communautaires tentent de combler, avec des approches plus modulaires et prudentes. Le projet ReVanced fournit un patcher via ReVanced Manager permettant d’ajouter des fonctionnalités comme la lecture en fond, des correctifs d’interface ou l’intégration de SponsorBlock, en patchant l’application cible côté utilisateur. Pour l’authentification Google, un composant type GmsCore (fork de microG) est généralement requis, fourni par la communauté et maintenu sous forme de releases dédiées.
NewPipe, client open source, propose lecture en arrière-plan, mode popup et téléchargements, sans nécessiter de services Google ni de connexion, ce qui plaît aux utilisateurs soucieux de confidentialité et aux appareils sans Play Services. Le projet est ancien, documenté et évolue en continu, tout en restant en dehors de l’écosystème applicatif officiel de Google. En l’état, l’option de lecture en fond d’Edge sur Android apporte une réponse simple et native pour l’écoute de YouTube sans Premium, mais elle reste expérimentale et exposée à d’éventuels blocages. À moyen terme, Google renforce la sécurité et l’encadrement du sideloading, tandis que les projets communautaires poursuivent malgré tout leur feuille de route.