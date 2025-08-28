Dans sa version Canary, Edge propose un flag « Video Background Play » qui, une fois activé, autorise la lecture des vidéos en tâche de fond quand on change d’onglet, passe à une autre app ou verrouille l’écran, y compris sur YouTube sans Premium. La nouveauté a été repérée par l’observateur Leo Varela, démonstration vidéo à l’appui, confirmant que l’audio continue malgré le verrouillage de l’appareil.

Pour l’activer, il faut se rendre dans edge://flags, rechercher « background » puis passer le flag « Video Background Play » sur « Enabled » avant de redémarrer le navigateur, puis vérifier dans les réglages de site qu’« Background video playback » est bien allumé. Une fois en place, Edge affiche les contrôles multimédias et les jaquettes sur la bannière système, comme un lecteur audio natif. La fonctionnalité reste expérimentale et sujette à bugs, et surtout à d’éventuels colmatages par Google, qui réserve officiellement la lecture en fond aux abonnés Premium dans ses apps mobiles. Autrement dit, cette solution pourrait ne pas durer, au gré des changements côté YouTube et des contremesures habituelles.