YouTube Vanced, l'app qui supprime les pubs de YouTube, fermée par Google

La raison est aussi simple qu’attendue : les développeurs de Vanced ont reçu une mise en demeure de Google leur ordonnant de supprimer tous les liens et références à son service vidéo, aussi bien à travers les textes que le logo. Il est d’ailleurs plutôt étonnant que Google n’ait pas réagi plus tôt face au manque à gagner, Vanced étant l’une des applications les plus populaires sur Android.