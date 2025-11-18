La seconde vulnérabilité, CVE-2025-13224, a été détectée le 9 octobre 2025 par Big Sleep, l'outil basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle développé en interne par Google. Ce système automatisé permet d'identifier proactivement des failles avant qu'elles ne soient exploitées. Contrairement à CVE-2025-13223, aucune exploitation active n'a été constatée pour cette seconde faille.​

Ce n'est pas la première fois que les vulnérabilités de type confusion se transforment en un vecteur d'attaque dans le navigateur. CVE-2025-13223 est la troisième faille de ce type exploitée activement dans V8 en 2025, après CVE-2025-6554 et CVE-2025-10585. En contournant les protections sandbox de Chrome, les hackers sont en mesure de voler des données sensibles ou d'installer des logiciels malveillants.

Google a publié les versions 142.0.7444.175 et 142.0.7444.176 pour Windows, Mac et Linux. Les utilisateurs de navigateurs basés sur Chromium, comme Microsoft Edge, Brave, Opera ou Vivaldi, doivent également appliquer les correctifs dès leur disponibilité. La mise à jour s'effectue depuis le menu Chrome via Plus > Aide > À propos de Google Chrome.