Bien sûr, cette option n'est pas sans risque et Google en est bien conscient. Afin d'éviter que des informations aussi sensibles ne soient compromises, le géant de la Tech indique notamment dans son annonce que « Chrome enregistre ces données uniquement avec votre autorisation et les protège par chiffrement. Avant de remplir automatiquement les informations enregistrées, Chrome vous demandera une confirmation, vous permettant ainsi de garder le contrôle total de vos données. »