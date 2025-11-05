Google Chrome était déjà capable de remplir automatiquement les formulaires et de saisir vos identifiants, mots de passe et adresses. Il peut désormais aller encore plus loin.
L'équipe chargée du développement de Google Chrome n'a pas chômé ces derniers temps : elle a considérablement réduit le bruit numérique au sein de ce navigateur, généralisé les connexions HTTPS, corrigé plusieurs failles critiques et intégré un peu plus Gemini dans cet outil. Dernièrement, elle a aussi amélioré la fonction de remplissage automatique de Chrome. On vous explique.
Google déploie son remplissage automatique amélioré
Google vient d'annoncer une mise à jour majeure pour la fonction de saisie automatique de son navigateur web : « Chrome peut désormais également remplir les champs de votre passeport et de votre permis de conduire, les informations de votre véhicule (comme la plaque d'immatriculation ou le numéro VIN), et bien plus encore. »
Google Chrome pouvait déjà détecter les formulaires en ligne et remplir seul les champs liés au nom de l'utilisateur, à son adresse, à ses informations de paiement ou encore à ses identifiants et mots de passe. Désormais, cette option devient encore plus précise et pourra intégrer bien plus d'informations, à remplir dans les paramètres du navigateur. Cela devrait faire gagner un temps précieux aux utilisateurs.
- Bonnes performances
- Simple et agréable à utiliser
- Mises à jour régulières
Et la sécurité des données dans tout ça ?
Bien sûr, cette option n'est pas sans risque et Google en est bien conscient. Afin d'éviter que des informations aussi sensibles ne soient compromises, le géant de la Tech indique notamment dans son annonce que « Chrome enregistre ces données uniquement avec votre autorisation et les protège par chiffrement. Avant de remplir automatiquement les informations enregistrées, Chrome vous demandera une confirmation, vous permettant ainsi de garder le contrôle total de vos données. »
Il sera également possible de gérer les données fournies et d'en supprimer certaines, si besoin est. L'utilisateur peut aussi, s'il le souhaite, configurer une clé d'accès pour son compte Google afin d'optimiser la sécurité de ses informations. Il pourra ainsi utiliser des données biométriques pour verrouiller et déverrouiller ses données.
Cette fonction de remplissage automatique améliorée est disponible dès maintenant pour les utilisateurs d'ordinateurs de bureau, et ce, dans le monde entier. Pour y accéder, il faut mettre à jour votre navigateur Google Chrome et activer cette option dans les paramètres du service.