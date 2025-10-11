Les applications web que vous avez volontairement installées, considérées comme des services de confiance, ne sont pas touchées par cette mesure. L’objectif n’est pas de tout couper, mais bien de favoriser les acteurs de confiance : préserver les alertes vraiment utiles (un message important, un suivi de colis) et mettre en sourdine le bruit de fond marketing devenu assourdissant.

Avec cette approche, Google envoie un message clair aux éditeurs de sites. La pertinence et la modération sont désormais les clés pour conserver l’attention des internautes.