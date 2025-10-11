Les alertes envahissantes vont enfin se calmer : Google active une gestion plus discrète des notifications directement dans Chrome. L'objectif semble simple et salutaire : réduire drastiquement le bruit numérique, sans sacrifier les rares alertes qui comptent vraiment.
Le constat est sans appel : le brouhaha numérique a atteint un point de saturation. Google révèle que moins de 1% des notifications envoyées sur Chrome reçoivent une interaction, une statistique qui illustre une fatigue généralisée. En réponse, le navigateur s’apprête à révoquer de lui-même les permissions des sites que vous avez délaissés.
Chrome reprend la main
Chrome va désormais identifier les sites qui vous inondent de notifications sans que vous n’y portiez attention. Si un site n'a pas été visité récemment et qu'il abuse des alertes, le navigateur lui coupera le sifflet en toute discrétion, révoquant son droit à vous solliciter sur ordinateur comme sur Android. L’idée est de calmer le jeu sans que vous ayez à lever le petit doigt.
- Bonnes performances
- Simple et agréable à utiliser
- Mises à jour régulières
Pas de panique, le contrôle vous appartient toujours. Une petite alerte vous signalera qu’une permission a été retirée, avec un raccourci pour la rétablir en un clic si le cœur vous en dit. Cette fonction, intégrée à l’outil Safety Check, peut même être désactivée pour ceux qui préfèrent gérer manuellement leur havre de paix numérique.
Séparer le bon grain de l’ivraie
Les applications web que vous avez volontairement installées, considérées comme des services de confiance, ne sont pas touchées par cette mesure. L’objectif n’est pas de tout couper, mais bien de favoriser les acteurs de confiance : préserver les alertes vraiment utiles (un message important, un suivi de colis) et mettre en sourdine le bruit de fond marketing devenu assourdissant.
Avec cette approche, Google envoie un message clair aux éditeurs de sites. La pertinence et la modération sont désormais les clés pour conserver l’attention des internautes.