Concrètement, le mode "Avancé" s'appuie sur les algorithmes de Gemini pour mieux comprendre le contexte et les nuances de la langue rattachés au texte source. Cela demande plus de puissance de calcul et donc légèrement plus de temps. De son côté, le mode "Rapide", lui, sacrifie ces éléments pour donner un résultat instantanément. C'est idéal quand on a juste besoin de comprendre le sens général d'un texte court, comme la carte d'un restaurant ou un panneau de signalisation.

Google a récemment apporté plusieurs améliorations à son service de traduction. Au mois d'août dernier, l'entreprise avait annoncé l'introduction des modèles de Gemini pour optimiser la qualité des traductions multimodales ainsi que la synthèse vocale. Le mois suivant, l'app iOS gagnait des widgets dans le Centre de contrôle pour l'appareil photo, la traduction et la dictée. Ce nouveau sélecteur de modèle apporte davantage de contrôle.

Selon 9to5Google, qui rapporte l'information, cette nouvelle fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement. Pour l'instant, seuls quelques utilisateurs sur iOS voient apparaître l'option, mais côté Android rien n'est visible. Google précise aussi que le mode "Avancé" n'est disponible que pour la traduction textuelle et seulement dans une sélection de langues. On ne saurait d'ailleurs pas affirmer avec certitude si le mode avancé sera finalement réservé aux abonnés payants de Google AI Pro ou non.