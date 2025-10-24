Google Photos pourrait bientôt proposer un outil permettant de transformer ses propres selfies en mèmes.
La société de Mountain View teste une fonctionnalité baptisée "Me Meme", laquelle va permettre à chacun de placer son visage sur des formats viraux populaires. L'analyse du code révèle que Google travaille sur une intégration assez poussée, avec des templates prédéfinis directement accessibles depuis l'application.
Comment ça fonctionne
Vous n'aviez toujours pas assez d'IA dans vos services Google ? Qu'à cela ne tienne, la firme californienne n'a pas dit son dernier mot. Une analyse du code source de la version v7.51.0 de Google Photos révèle un nouvel outil de génération d'images. L'utilisateur devrait être en mesure de sélectionner un modèle prédéfini dans une bibliothèque proposée par l'app. Il fournirait ensuite un selfie stocké dans sa bibliothèque Google Photos. L'IA se chargerait alors d'adapter le visage au contexte du mème choisi, tout en conservant les traits du format original.
D'après les chaînes de texte extraites par le blog Android Authority, la fonctionnalité nécessiterait que le selfie soit bien net et cadré pour que la reconnaissance faciale opère correctement. Bien évidemment, il doit également être sauvegardé sur le cloud Google Photos pour que les serveurs puissent procéder au traitement. Une fois le visage détecté, l'algorithme détoure ce dernier et l'insère avec un rendu censé limiter les artefacts visuels trop visibles.
Comme souvent lors des analyses de code, aucune information n'est communiquée sur la date de disponibilité de ce prochain outil, lequel pourrait d'ailleurs être abandonné avant de voir le jour. Il semblerait en tout cas que l'application Google Photos prenne de plus en plus une dimension sociale.
Rappelons que pour son application Photos, Google prépare en parallèle une fonction baptisée "Face retouch" laquelle permettra de retoucher les visages directement depuis l'éditeur de l'application. Les utilisateurs pourront corriger l'acné, les cernes, les imperfections, les boutons, et même blanchir les dents via des raccourcis de recherche intégrés. Comme quoi, la firme californienne semble avoir une multitude de projets sous le coude avec son IA maison, ce qui devrait ravir les adeptes de selfies.
