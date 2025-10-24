Vous n'aviez toujours pas assez d'IA dans vos services Google ? Qu'à cela ne tienne, la firme californienne n'a pas dit son dernier mot. Une analyse du code source de la version v7.51.0 de Google Photos révèle un nouvel outil de génération d'images. L'utilisateur devrait être en mesure de sélectionner un modèle prédéfini dans une bibliothèque proposée par l'app. Il fournirait ensuite un selfie stocké dans sa bibliothèque Google Photos. L'IA se chargerait alors d'adapter le visage au contexte du mème choisi, tout en conservant les traits du format original.

D'après les chaînes de texte extraites par le blog Android Authority, la fonctionnalité nécessiterait que le selfie soit bien net et cadré pour que la reconnaissance faciale opère correctement. Bien évidemment, il doit également être sauvegardé sur le cloud Google Photos pour que les serveurs puissent procéder au traitement. Une fois le visage détecté, l'algorithme détoure ce dernier et l'insère avec un rendu censé limiter les artefacts visuels trop visibles.