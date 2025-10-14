L'analyse du code révèle l'arrivée prochaine d'une fonction baptisée "Face retouch" laquelle permettra donc de "retoucher les visages" directement depuis l'éditeur de Photos. Cette nouveauté s'ajoute aux outils existants de réglage du contraste, de l'équilibre colorimétrique et des filtres.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les utilisateurs pourront s'en donner à cœur joie. Les chaînes de caractères découvertes dans le code par le blog spécialisé Android Authority mentionnent plusieurs termes-clés comme : "acné", "cernes", "imperfections", "boutons", "dents" et "blanchir". Ces mots-clés serviront de raccourcis dans la fonction de recherche de l'application pour orienter les utilisateurs vers ces nouveaux outils de retouche. De quoi embellir votre profil sur une app de rencontre... jusqu'à l'arrivée du premier rendez-vous, où là, Google ne pourra plus rien pour vous...

Aucune information n'a été révélée sur la granularité des réglages et si l'utilisateur pourra ajuster indépendamment chaque élément - par exemple, pour corriger les imperfections sans devoir nécessaire appliquer un blanchiment dentaire virtuel. On imagine que cette fonctionnalité s'appuie sur une bonne dose d'IA et de vision artificielle passant au crible tous les détails des visages au sein des clichés de la bibliothèque.

Reste à savoir quand les utilisateurs pourront en profiter, et jusqu'à quel point ils "photoshoperont" leurs selfies...