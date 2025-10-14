La plateforme de visioconférence de Google s’enrichit d’une nouvelle fonction étonnante : un maquillage virtuel piloté par l’intelligence artificielle, capable de s’adapter aux mouvements du visage.
Votre réunion est à 9H du matin pétantes, et vous n'avez pas eu le temps de passer à la salle de bains pour vous faire une beauté ? Pas de problème, Google Meet est là pour vous. Après avoir proposé un outil d’amélioration d’apparence, Google Meet franchit une nouvelle étape dans la personnalisation des visioconférences. L’entreprise vient d’annoncer le déploiement d’une fonction de maquillage virtuel assisté par IA, intégrée directement à son option « Touch-up ». Le but : permettre à chacun d’exprimer son style ou d’adopter une apparence soignée sans préparation particulière avant une réunion.
Douze looks plus ou moins subtils pour vous maquiller virtuellement avant de commencer votre visio
Google explique avoir conçu douze looks de studio différents, allant d’un rendu professionnel discret à un maquillage plus expressif, afin de convenir à tous les contextes – de la réunion formelle à l’appel informel. L’outil, utilisant l’intelligence artificielle, s’ajuste automatiquement aux traits et aux mouvements du visage pour offrir un résultat fluide et naturel, même lorsque vous buvez un café ou touchez votre visage.
Pour le mettre en route, c'est aussi simple : il suffit d’activer la fonction depuis le menu d’apparence de Meet, sur ordinateur ou mobile. Le menu est situé à côté de celui dédiés aux arrières plans. L’application retient ensuite les préférences d’un appel à l’autre, pour éviter de devoir les reconfigurer.
Dans une démonstration publiée par Google sur son blog, la cheffe de produit illustre la stabilité du maquillage virtuel : les couleurs et contours restent parfaitement en place, comme s’ils avaient été réellement appliqués, même si elle bouge la tête durant la visioconférence. Il faudra quand même l'éprouver en conditions réelles pour se faire un avis définitif.
Un nouvel outil pour le confort, mais aussi pour l'estime de soi
En intégrant cette fonction d’apparence avancée, Google ne cherche pas seulement à proposer une option rigolote pour amuser la galerie, mais aussi à rendre ses outils plus inclusifs et moins intimidants. La visioconférence a profondément transformé les habitudes professionnelles, mais le regard porté sur soi à l’écran peut parfois freiner la spontanéité ou accentuer le stress avant une présentation. Le maquillage virtuel peut répondre à ce besoin pour vous proposer une mise en beauté rapide qui renforcera votre estime de soi.
Aucune configuration particulière n’est nécessaire côté administrateur : l’option est désactivée par défaut, et chaque utilisateur peut l’activer depuis les paramètres de son compte. Google assure que le traitement s’effectue en local, sans impact sur la confidentialité des données.
Le déploiement a débuté le 8 octobre 2025, et devrait s’étendre sur une quinzaine de jours avant d’être disponible pour tous les utilisateurs. La nouveauté sera accessible aux clients Google Workspace Business Standard et Plus, Enterprise Starter, Standard et Plus, ainsi qu’aux abonnés Education Plus, Google Workspace Individual et Google One.
Avec ce nouvel outil, Meet poursuit sa mue vers une plateforme plus humaine où l’intelligence artificielle agit comme un assistant visuel au service de la confiance en soi. Et si demain la retouche numérique devenait un réflexe aussi banal que l’ajustement d’une caméra ?
- Intégration à l'écosystème Google
- Simple à prendre en main
- Pas besoin d'inscription pour les participants