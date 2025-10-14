Google explique avoir conçu douze looks de studio différents, allant d’un rendu professionnel discret à un maquillage plus expressif, afin de convenir à tous les contextes – de la réunion formelle à l’appel informel. L’outil, utilisant l’intelligence artificielle, s’ajuste automatiquement aux traits et aux mouvements du visage pour offrir un résultat fluide et naturel, même lorsque vous buvez un café ou touchez votre visage.

Pour le mettre en route, c'est aussi simple : il suffit d’activer la fonction depuis le menu d’apparence de Meet, sur ordinateur ou mobile. Le menu est situé à côté de celui dédiés aux arrières plans. L’application retient ensuite les préférences d’un appel à l’autre, pour éviter de devoir les reconfigurer.

Dans une démonstration publiée par Google sur son blog, la cheffe de produit illustre la stabilité du maquillage virtuel : les couleurs et contours restent parfaitement en place, comme s’ils avaient été réellement appliqués, même si elle bouge la tête durant la visioconférence. Il faudra quand même l'éprouver en conditions réelles pour se faire un avis définitif.