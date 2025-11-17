Envie de passer à l'open source ? On vous présente 5 applications Android gratuites qui ont fait leurs preuves.
L'open source a le vent en poupe et les initiatives se multiplient : le gouvernement français préfère Grist à Excel, la Suisse a lancé son ChatGPT national et des projets prometteurs affichent l'ambition de concurrencer Google Maps. Si vous en avez assez de payer pour vos services, voici 5 applications open source à tester d'urgence sur votre smartphone Android.
Joplin
Vous avez un abonnement pour les logiciels Notion ou EverNote ? Si vous recherchez une alternative de qualité pour prendre des notes et gérer vos tâches, n'hésitez pas à vous tourner vers Joplin. Prenant en charge le chiffrement de bout en bout, cet outil bien pratique peut se synchroniser avec vos comptes Cloud (Nextcloud, Dropbox, etc.) et faire des imports au format Markdown. Il propose notamment de nombreuses extensions pour le personnaliser comme bon vous semble. Un incontournable !
Bitwarden
- moodVersion gratuite limitée
- databaseStockage illimité
- browse_activityNotification de fuite
- lockChiffrement AES-256
Compatible avec Android mais aussi avec iOS, le gestionnaire Bitwarden vous permet de synchroniser tous vos mots de passe, et ce, sur tous vos appareils. En mode gratuit, cet outil propose un coffre-fort illimité, un générateur de mots de passe, la sécurisation de vos notes grâce au protocole AES-256 et l'authentification à deux facteurs. Une option d'auto-hébergement est même disponible pour les utilisateurs confirmés. À découvrir d'urgence si vous en avez assez de mettre la main au porte-monnaie pour bénéficier d'un gestionnaire de mots de passe de qualité.
Nextcloud
Dérivé du projet OwnCloud, la solution de stockage collaborative Nextcloud a largement de quoi plaire. Offrant une maîtrise totale des données, elle propose, en effet, de nombreuses fonctions utiles : synchronisation de fichiers, agenda, visioconférence, collaboration en temps réel, assistant IA privé et bien d'autres. On peut également, si on le souhaite, créer son réseau cloud sur ses propres serveurs.
VLC Media Player
- Prise en charge de nombreux formats vidéo et audio.
- Interface utilisateur simple et intuitive.
- Logiciel open source sans publicités.
Compatible avec Windows, macOS, Linux, iOS et Android, VLC Media Player est très populaire. Ce lecteur léger, performant et sans annonces publicitaires est, en effet, capable de lire pratiquement tous les formats audio et vidéo. VLC Media Player inclut aussi de nombreuses options intéressantes comme la conversion de médias, la prise en charge de flux réseau, l'enregistrement d'écran, et bien d'autres.
Amaze File Manager
- Libre et gratuit
- Une équipe à l'écoute
- Un poids de seulement 8 Mo
Doté d'une interface intuitive et basé sur une navigation par onglets, le gestionnaire de fichiers Android Amaze File Manager est particulièrement léger : il ne pèse, en effet, que 8 Mo. Petit mais costaud, ce service sans pubs offre de grandes possibilités de personnalisation grâce à Material Design. Il prend notamment en charge les serveurs FTP/FTPS, les clients SMB, SFTP et le cryptage / décryptage AES.