Compatible avec Android mais aussi avec iOS, le gestionnaire Bitwarden vous permet de synchroniser tous vos mots de passe, et ce, sur tous vos appareils. En mode gratuit, cet outil propose un coffre-fort illimité, un générateur de mots de passe, la sécurisation de vos notes grâce au protocole AES-256 et l'authentification à deux facteurs. Une option d'auto-hébergement est même disponible pour les utilisateurs confirmés. À découvrir d'urgence si vous en avez assez de mettre la main au porte-monnaie pour bénéficier d'un gestionnaire de mots de passe de qualité.