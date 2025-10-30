Trop c'est trop ! Microsoft s'attire les foudres des utilisateurs de sa suite Office sur Android qui se retrouvent avec une app quasi uniquement centrée sur Copilot au détriment de la productivité.
L'application, anciennement Office puis rebaptisée Microsoft 365 et désormais présentée comme Microsoft 365 Copilot, subit une refonte qui déplaît aux utilisateurs. Ce changement concerne les versions Android et iOS du logiciel, avec des impacts différents selon la plateforme utilisée.
L'IA au détriment de la productivité
Le site spécialisé Windows Latest passe en revue les récents changements opérés par Microsoft sur son application mobile et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à vouloir trop pousser son chatbot, la firme de Redmond semble jouer avec les nerfs de ses utilisateurs. À l'ouverture, au lieu d'afficher les documents récents comme autrefois, Microsoft 365 Copilot présente directement le mode conversation avec Copilot. Accéder à ses fichiers Word, Excel, PowerPoint ou autres documents synchronisés avec OneDrive demande maintenant plusieurs manipulations : ouvrir le menu hamburger, sélectionner "Recherche", puis localiser son fichier.
Même chose pour la création d'un nouveau document. Pendant des décennies, un bouton "Créer" présentait d'emblée des modèles pour Word, PowerPoint ou Excel. Mais avec la "copilotification" de ses apps, ce dernier affiche désormais une galerie d'images générées par IA. Certes, l'option "Document" est toujours présente pour accéder aux modèles Office classiques, mais elle est reléguée à l'arrière-plan. Même le bouton de chargement a changé de fonction : plutôt que d'ouvrir un fichier, il l'envoie vers Copilot pour traitement.
En attendant, on observe toujours une disparité entre Android et iOS. Si sur le premier, il reste possible d'éditer les documents, sur l'OS d'Apple, l'application se cantonne toujours à la prévisualisation et à la discussion avec Copilot. Les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad doivent toujours télécharger les applications autonomes pour modifier leurs fichiers.
Et les utilisateurs à travers le monde ne se sont pas privés pour lâcher leur mécontentement. Plusieurs pointent l'absurdité d'avoir à la fois une application Copilot dédiée aux fonctions IA et une application Office désormais transformée en clone de Copilot au détriment de ses outils de productivité initiaux.