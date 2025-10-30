Même chose pour la création d'un nouveau document. Pendant des décennies, un bouton "Créer" présentait d'emblée des modèles pour Word, PowerPoint ou Excel. Mais avec la "copilotification" de ses apps, ce dernier affiche désormais une galerie d'images générées par IA. Certes, l'option "Document" est toujours présente pour accéder aux modèles Office classiques, mais elle est reléguée à l'arrière-plan. Même le bouton de chargement a changé de fonction : plutôt que d'ouvrir un fichier, il l'envoie vers Copilot pour traitement.

En attendant, on observe toujours une disparité entre Android et iOS. Si sur le premier, il reste possible d'éditer les documents, sur l'OS d'Apple, l'application se cantonne toujours à la prévisualisation et à la discussion avec Copilot. Les utilisateurs d'iPhone ou d'iPad doivent toujours télécharger les applications autonomes pour modifier leurs fichiers.