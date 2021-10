Trump lance son propre réseau social "TRUTH Social", et vous n'aurez pas le droit de le critiquer (c'est dans les CGU)

TMTG, toujours selon le communiqué, « a pour mission de créer un rival au consortium de médias libéraux et contre-attaquer les compagnies de la Big Tech' de la Sillicon Valley, qui ont usé de leur pouvoir unilatéral pour réduire au silence les voix d'opposition aux États-Unis ». Néanmoins, si vous souhaitez demeurer sur TRUTH Social après votre inscription (à l'âge minimal de 13 ans), il faudra vous abstenir de critiquer le réseau social. Ses conditions d'utilisation indiquent en effet que ne devez en aucun cas « dénigrer, entacher la réputation ou porter atteinte d'une quelconque manière » au site et à ses représentants, qui seront seuls juges ce ce qui est considéré ou non comme une « atteinte ».