Le catalogue NVIDIA GeForce NOW intègre de nombreux nouveaux jeux dont Diablo 4

Pour cette semaine, NVIDIA annonce l'arrivée de huit nouveaux titres dans son offre GeForce NOW. En plus des jeux Blizzard précédemment cités, vous pouvez dès à présent jouer à STAR WARS: Dark Forces Remaster (Steam), Space Engineers (Xbox, PC Game Pass), Welcome to ParadiZe (Steam) et Fort Solis (Steam).

Voici, ci-dessous, la liste intégrale des jeux qui rejoindront le GeForce NOW tout au long du mois de mars :