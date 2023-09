Les jeux Focus (A Plague Tale, Atomic Heart) du Game Pass arrivent sur GeForce NOW !

Pour mémoire, ce rapprochement entre Microsoft et NVIDIA s’inscrit dans le contexte du rachat d’Activision Blizzard par la firme de Redmond afin d’éviter un monopole dans le secteur du cloud gaming. Dernièrement, c'est à Ubisoft que Microsoft léguait les droits de streaming cloud pour tous les jeux PC et consoles Activision Blizzard actuels et qui sortiront durant les 15 prochaines années.