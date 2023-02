L'Ukraine veut voir disparaître le jeu Atomic Heart des plateformes : que vont faire Sony, Microsoft et Steam ?

Le studio russe derrière Atomic Heart, Mundfish, a ainsi été récemment étudié à la loupe. Celui-ci a notamment un partenariat avec VK Play (anciennement Mail.RU), une plateforme de jeu russe et en majorité détenue par l'État (le P.-D.G. de Mundfish a par ailleurs été le directeur créatif de Mail.RU par le passé). Le studio compte également parmi ses investisseurs Tencent, le géant chinois, et GEM Capital, largement impliquée sur le marché énergétique russe.

Pour autant, même si Atomic Heart (en développement depuis 2018, donc avant le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie) dépeint une Union soviétique idéalisée et en avance sur toutes les autres nations, le propos du jeu n'est pas sans nuances. Il est en effet question de dirigeants communistes corrompus, assoiffés de pouvoir et de sang, capables de causer la mort de millions de personnes pour asseoir la suprématie de l'URSS sur le reste du monde, avec un personnage principal essayant de mettre un terme à ce projet destructeur.

Avec tous ces éléments en tête, Steam, Microsoft et Sony n'ont pas encore donné de réponse au ministre ukrainien. La décision de supprimer le jeu de leurs plateformes leur revient entièrement. Quoi qu'il en soit, celles et ceux en opposition avec les actions de la Russie n'ont pas attendu l'intervention de l'Ukraine pour boycotter le jeu.