C'est déjà Noël ! Les jeux du Xbox Game Pass en accès gratuit dans l'abonnement NVIDIA GeForce Now

C'est au travers du traditionnel article de blog GeForce NOW Thursday que la marque au caméléon nous apprend la nouvelle. Ainsi, pour une durée limitée, prendre un abonnement de six mois à GeForce NOW Ultimate inclura un abonnement de trois mois au PC Game Pass. Outre ce « cadeau du gaming », le service de cloud gaming de NVIDIA se renforce de plusieurs fonctionnalités et jeux.