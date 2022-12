Steam et Apple Music arrivent comme promis sur Tesla S et X

À commencer par Steam ! La plateforme de Valve donne désormais accès à plus de 1 000 jeux sur les Model X et S (avec 16 Go de RAM) sortis en 2022. Tesla a même publié une courte vidéo dans laquelle on peut voir Cyberpunk 2077 et l'interface du service. Notons qu'il est parfaitement possible d'utiliser une manette sans-fil comme la DualSense de Sony.