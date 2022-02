Jouer sur Steam depuis une Tesla ? Et pourquoi pas ?

Plus concrètement, elle permettrait aux propriétaires de véhicules Tesla d’accéder au plus gros catalogue de jeux PC au monde directement depuis leur voiture. Musk en avait même fait un argument de vente lors de la présentation de la Tesla Model S en 2021. Les nouveaux ordinateurs à bord des Model S et Model X disposent en effet d’une puissance de calcul comparable à la PS5 et elle n'est pourtant pas exploitée, Tesla se contentant pour le moment de portages au cas par cas de jeux plus classiques et peu gourmands à l’instar de Sonic. Il semblerait que le constructeur soit bien décidé à changer la donne.