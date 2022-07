Steam bientôt dans votre Tesla... C'est le souhait d'Elon Musk

En juin 2021, Musk déclarait que des productions d'envergure comme Cyberpunk 2077 et The Witcher arriveraient sur les Model S et X dans un avenir proche. Mais pour l'instant, ces promesses n'ont pas été tenues… Il faut dire que le constructeur automobile a été victime de nombreuses critiques sur sa politique qui permettait aux utilisateurs de jouer en conduisant. Cette possibilité a maintenant disparu mais le jeu vidéo reste une priorité pour l'entrepreneur.