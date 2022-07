Nouveau record de production pour Tesla, qui prévoit une année 2022 exceptionnelle

Tesla n'a pas précisé combien de véhicules ont été produits au total au mois de juin, mais on estime à environ 120 000 le nombre de voitures électriques sorties des usines du constructeur le mois dernier. Bien sûr, si Tesla parvient à maintenir, voire à augmenter ce taux de production au sein de ses Gigafactory Berlin, Gigafactory Texas et Gigafactory Shanghai, le constructeur automobile devrait signer un impressionnant second semestre 2022.