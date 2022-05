Pénurie de composants : jusqu'à deux ans d'attente pour recevoir sa Tesla Model X

En fin d'année dernière, Tesla démarrait les livraisons des premières Model X restylées, et si plusieurs clients ont déjà pu voir leurs commandes honorées, nombreux sont ceux qui attendent encore de pouvoir mettre la main sur leur véhicule. Pénurie de composants oblige, Tesla a le plus grand mal à répondre à la demande et tente tant bien que mal de s'adapter à la situation.