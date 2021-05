Plus de 10 000 Tesla seraient bloquées à l'usine de Fremont, faute de pièces

Si Tesla a reconnu quelques difficultés au cours des derniers mois pour s’approvisionner sur certains composants électroniques, la marque a également indiqué avoir trouvé une parade pour contrer le manque de certaines puces.

Elle a développé de nouvelles versions de ses programmes pour qu’ils puissent être utilisés avec des processeurs différents, ce qui a permis au constructeur de s’approvisionner là où les composants sont disponibles.

Mais d’après des informations communiquées récemment par une source anonyme proche de l'affaire à notre confrère Electrek, le constructeur aurait entre 10 000 et 20 000 Tesla en attente de pièces détachées pour être finalisées et livrées à leur propriétaire. Il s’agirait de Model 3 et Model Y.

Le problème serait peu important et ne nécessiterait pas un passage dans l’usine pour le corriger. Les véhicules sont donc déplacés au fur et à mesure vers les centres de livraison. En effet, l’usine de Fremont ne permet pas de conserver autant de véhicules stockés sur place.