Ce nouvel outil de production qui va permettre à Tesla de casser (un peu plus) les prix

Le constructeur exploite déjà la technique du « gigacasting » pour la production de son Model Y. Très efficace et rentable, elle implique une utilisation unique de presses massives à très haute pression qui peuvent mouler à la fois les parties avant et arrière du véhicule. Il veut désormais appliquer sa nouvelle méthode à des pièces encore plus grandes, notamment pour la manufacture de sa prochaine voiture électrique à 25 000 dollars, la Model 2.