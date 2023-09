Tesla Wall Connector : ce que la nouvelle mise à jour change pour votre recharge à domicile

Attention, seul le Wall Connector de troisième génération est ici concerné. En effet, certains ont pu remarquer que celui-ci était équipé d'une connectivité Wi-Fi, mais que son utilité était quelque peu… limitée. C'est grâce à la dernière mise à jour de l'appli Tesla qu'elle devient pleinement utilisable. Une fois que vous aurez suivi le processus d'ajout de votre connecteur mural, décrit dans l'application et sur le site du constructeur, plusieurs nouvelles fonctionnalités seront à votre disposition.

Vous pourrez notamment établir des programmes de charge, consulter l'historique d'utilisation et l'état de la recharge en temps réel. Et bien entendu, tout cela à distance. Si certaines de ces fonctions étaient déjà disponibles lorsqu'une voiture Tesla est connectée à un connecteur mural, ce n'était pas le cas avec les véhicules d'autres constructeurs. Il s'agit là d'une belle ouverture de la part de la marque américaine, qui rend son appareil un peu plus attractif.