Pour les fêtes de fin d'année, votre Tesla pourra appeler les secours toute seule en cas d'accident, mais pas seulement

Appels d'urgence automatiques : En cas d'accident déclenchant les airbags, les Tesla seront désormais capables d'appeler automatiquement le 911, offrant une réponse rapide en situation d'urgence. Un point d'ailleurs auquel tenait Elon Musk puisqu'il a toujours annoncé qu'il voulait que ses voitures soient les plus sures du monde. Indicateurs d'angle mort : Une nouvelle fonctionnalité d'alerte visuelle matérialisée par une ombre rouge sera activée dans les caméras d'angle mort lorsque le clignotant est enclenché et qu'un véhicule est détecté, augmentant la sécurité lors des changements de voie. Assistance au stationnement Haute Fidélité : Les conducteurs bénéficieront d'une reconstruction 3D de l'environnement pour faciliter le stationnement. Caméras sur l'itinéraire : La navigation inclut désormais les caméras de vitesse, les panneaux stop et les feux de circulation.

Apple Podcasts : Bien que les Tesla ne soient toujours pas compatibles avec Apple Car Play, le constructeur fait un pas vers les utilisateurs de la firme de Cupertino en introduisant l'accès au service d'écoute en ligne Apple Podcasts. Jeux et Divertissement Arrière : La mise à jour introduit des jeux en réseau sur l'écran arrière et la compatibilité avec les casques Bluetooth, permettant aux passagers arrière de profiter de divertissements sans déranger les autres occupants. Planificateur de Trajet : il est désormais possible d'utiliser l'application mobile Tesla pour planifier un trajet avec plusieurs arrêts et l'envoyer à son véhicule.