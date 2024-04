Lancement européen de la Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion, les clients français dans l'attente

Tesla a enrichi sa gamme avec l'introduction d'une version à propulsion qui comprend une batterie de grande capacité. Cette version est maintenant accessible dans des pays comme la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, et l'Allemagne, mais elle reste indisponible en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, ajoutant ainsi quatre variantes au choix de sa voiture électrique la plus vendue pour les consommateurs.