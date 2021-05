Une trottinette électrique imprimée exactement à votre taille, c'est possible (et pas donné)

Scotsman s'est lancée dans un projet pour le moins innovant : celui de fabriquer des trottinettes électriques sur-mesure, afin qu'elles s'adaptent parfaitement à chaque utilisateur. De fait, le cadre permet de s'adapter à des tailles allant de 1,37 m à 2,29 m, et pour un maximum de solidité, l'ensemble est fabriqué d'un seul bloc.

Produite en fibre de carbone en lieu et place du traditionnel aluminium, ce nouveau moyen de locomotion réglé au poil sera décliné en trois modèles.

Le premier, le Scotsman 500, sera équipé de deux moteurs de 250 W pour un poids d'environ 18 kg, lui permettant d'atteindre les 30 km/h. Le deuxième modèle, le Scotsman 1000, disposera quant à lui de deux moteurs de 500 W pour une vitesse de pointe potentielle de 50 km/h, tandis que le troisième, le Scotsman 2000, pèsera environ 20 kg et vous permettra d'être flashé à plus de 70 km/h grâce à ses deux moteurs de 1000 W.

Les trois trottinettes se rechargeront en 5 heures environ ; toutes trois seront équipées de deux batteries de 500 à 550 Wh, disposeront d'une caméra frontale, d'un écran LCD et d'un GPS intégré ainsi que d'un verrouillage par Bluetooth, le tout connectable via l'application Scotsman. Deux modes, « éco » et « sport », seront proposés sur l'ensemble des versions, mais la Scotsman 2000 en proposera un troisième supplémentaire : « performance ». Aucun détail sur les différences de consommation ou de vitesse n'a cependant été dévoilé par le constructeur au moment d'écrire ces lignes.

Enfin, pour satisfaire un peu plus ses clients potentiels, Scotsman compte décliner sa trottinette en cinq coloris : Cardinal Metal (bordeaux), Royal Ultraviolet, Buckinghamshire Green, Ultramarine Blue, et, plus classique, en Matte Black.