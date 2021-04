NIU se lance dans les trottinettes électriques avec le NIU Kick Scooter

Une connectivité Bluetooth permettra d'associer la trottinette à un appareil et d'en suivre la charge restante, de connaître différentes statistiques de conduite et de profiter d'un déverrouillage intelligent.



L'engin sera proposé en six coloris. Les ventes doivent démarrer au mois de juin, et NIU entend livrer les premiers exemplaires de sa trottinette en juillet prochain. Si le prix de la version Sport est connu (599 euros), la marque n'a pas encore communiqué celui de la version Pro.