NIU dévoile son MQi GT : un nouveau scooter électrique plus puissant destiné à l'Europe

Le nouveau scooter NUI MQI GT se pare également de nouvelles jantes de 14", sans oublier un siège plus spacieux de 30 % par rapport à celui du premier modèle MQi. « Les pare-chocs en acier enveloppant en option protègent et prolongent la durée de vie de votre scooter, vous donnant confiance et tranquillité d'esprit », explique le constructeur.

Ce nouveau modèle dispose également de deux nouvelles batteries NUI de 4e génération (31 Ah chacune), qui offrent une autonomie d'environ 80 km, pour un temps de recharge complet d'environ 5 heures. On retrouve également un affichage LED sur le guidon, qui se charge de donner de nombreuses informations au pilote. Le tout peut également se synchroniser à une application mobile dédiée.