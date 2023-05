À Lyon, les propriétaires de SUV (électrique ou non) devront payer plus cher le stationnement

Exit les zones tempo et presto, et place bientôt à une seule zone unique qui proposera trois tarifications distinctes. Pour les résidents, le tarif unique de 20 euros par mois laissera prochainement place à trois tarifs mensuels, à savoir : un tarif réduit à 15 euros, le tarif standard à 30 euros, et enfin, le tarif majoré à 45 euros.