La start-up Karakuri présente sa cantine robotique digne d'un film d'anticipation

À l'origine, l'utilité du DK-One se limitait à la création de petits-déjeuners et de desserts sous forme de bols – céréales, fruits, avoine, etc. Or, portés par l'actualité sanitaire, les fondateurs de Karakuri, Barney Wagg et Mike Muller, ont mis au point un robot-cantine qui pourrait trouver son utilité aussi bien dans les hôtels, que les restaurants ou les supermarchés.