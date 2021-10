The future is now : l'Homme a réalisé la toute première réservation d'hôtel depuis l'espace

Pas plus tard qu'hier, Sent in Space a réalisé un envoi un peu particulier dans la stratosphère. Missionnée par Mooncard et VISA, l'entreprise a chargé un terminal de paiement électronique et un bras articulé dans un ballon à hydrogène gazeux, lequel a ensuite été envoyé à très haute altitude.

Une fois le ballon arrivé à 37 kilomètres d'altitude, le bras articulé a été déployé afin d'utiliser la carte sur le terminal via un paiement sans contact. Il a servi à régler une note de 45 euros pour une réservation auprès de l'hôtel Saint-Sauveur à Blankenberge, en Belgique.

Vaste campagne publicitaire, l'action souligne l'importance du paiement sans contact qui a profité de l'année 2020 pour détrôner le cash. Cité par Le Figaro, le fondateur de Mooncard, Tristan Leteurtre salue un « signal très fort pour les dirigeants du secteur de la banque et du tourisme » alors que ce dernier est encore durement touché par la crise sanitaire.