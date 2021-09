Xavier Niel met des billes dans Yavin, les terminaux de paiement sous Android

Fondée en 2020 par Samuel Manassé (Smile&Pay) et Alfred Bourély, la start-up parisienne s’est fixé pour objectif d’équiper les commerçants de terminaux de paiements Android et de leur proposer une marketplace de services. Son outil s’intègre aux logiciels classiques de caisse et aux néobanques , et permet d’accepter différents moyens de paiement tels que les tickets-restaurants (Swile, Resto Flash) et les QR Code (Lydia, AliPay). Son architecture ouverte permet donc aux éditeurs de logiciels de développer directement des applications sur ces terminaux.